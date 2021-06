Euro 2020, Sommer elimina la Francia. E su Wikipedia diventa «un eroe mondiale»

L'eliminazione della Francia da Euro 2020 per mano della Svizzera, ieri sera, ha fatto impazzire i social. In pochi infatti si sarebbero aspettati l'impresa da parte degli elvetici di Petkovic, specie quando dopo il 3-1 di Pogba sembrava che la Francia avesse già un piede ai quarti di finale. E l'eroe è stato il portiere svizzero Yann Sommer, che dopo aver salvato il risultato con un paio di belle parate (una in particolare su Pavard) si è tolto la soddisfazione di parare il quinto e ultimo rigore decisivo al campione del Psg Kylian Mbappè.

Su Wikipedia (versione italiana) qualcuno lo ha giustamente omaggiato: Sommer, 32enne portiere del Borussia Monchengladbach, viene definito «eroe mondiale per aver battuto fuori i francesi dall'europeo», e anche «considerato uno dei portieri più forti al mondo e predatore naturale dei francesi». Dopo qualche ora la "correzione" su Wikipedia è stata eliminata e il suo profilo è tornato quello di prima: ma l'ironia del web ha colpito ancora, stavolta pungendo i francesi.