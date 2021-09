Il Verona esonera Di Francesco: ecco Tudor

Il Verona saluta Di Francesco. Dopo tre sconfitte consecutive, il club veneto ha deciso di cambiare guida tecnica e di richiamare Tudor. L'allenatore croato, 43enne, era nella lista dei favoriti già la scorsa estate come successore di Juric: fu proprio l’attuale tecnico del Torino a segnalarlo alla sua vecchia dirigenza. Si è rivelata quindi fatale per Di Francesco la sconfitta di ieri sera contro il Bologna. Troppi, poi, per il numero uno del Verona i 7 gol in tre giornate incassati dall’allenatore abruzzese. Che, dopo Roma, Samp e Cagliari ha dovuto registrare un altro esonero oltre alle 23 sconfitte nelle ultime 33 partite.

