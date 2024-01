Errore del Var e partita da ripetere, si rigioca Anderlecht-Genk: cosa è successo in Belgio

Partita da ripetere per chiaro errore del Var. Sembra impossibile ma è così. In Belgio hanno deciso proprio in questo modo ed è sicuramente una notizia che potrebbe stravolgere il mondo del pallone. Sì, perché se da oggi in poi qualcuno decide che anche la tecnologia ha sbagliato - e ce ne vuole - allora potrebbe fare ricorso. E potrebbe essere anche accettato. In tutto questo, dopo le parole, ecco i fatti: Anderlecht-Genk, match del massimo campionato belga, si dovrà rigiocare.

L'errore

Il 23 dicembre scorso l'Anderlecht aveva battuto il Genk 2-1. Ma un errore del Var ha fatto scatenare le ire delle formazione ospite che, al 21', aveva tirato un calcio di rigore, segnando sulla ribattuta, ma che dopo controllo Var era diventato un calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Il motivo è che Sor, quello che era riuscito a segnare sulla respinta del portiere, era entrato dentro l'area di rigore prima che il compagno toccasse il pallone. Quindi tutto corretto. Ma il Var non si era accorto che anche due calciatori dell'Anderlecht avevano fatto lo stesso, quindi al massimo il calcio di rigore sarebbe stato da ripetere.

E invece la decisione arbitrale era stata quella, appunto, di concedere un calcio di punizione ai padroni di casa.

La decisione

Da quel momento in poi il Genk ha annunciato il ricorso. E oggi lo ha vinto visto che il consiglio disciplinare della lega belga ha dato ragione alla formazione ospite. Match da ripetere dall'inizio. Ma l'Anderlecht ha già annunciato un ulteriore reclamo. Si andrà per le lunghe, ma la strada è tracciata.