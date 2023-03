Varriale fa causa alla Rai: «Fatemi tornare a condurre». Il giornalista sospeso dal video dopo le accuse di stalking

Enrico Varriale fa causa alla Rai e chiede di essere reintegrato. Il giornalista era stato sospeso dopo l’indagine cui era sottoposto per stalking nei confronti della compagna. Da allora Varriale non è più comparso in video secondo quanto stabilito da un accordo con viale Mazzini. In attesa di chiarire la sua posizione.

Varriale alla Rai: «Voglio tornare a condurre»

Ora, come scrive Repubblica, il patto con la Rai è saltato. E il conduttore ha deciso di tornare in campo chiedendo la conduzione di un programma. E così si è rivolto al giudice del lavoro. A breve si arriverà a una nuova udienza. In attesa della sentenza di primo grado per l’accusa di stalking, attesa per ottobre. Il giudice delle indagini preliminari Monica Ciancio aveva disposto nei suoi confronti il «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa». Insieme alla duplice prescrizione di «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona». E di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza».