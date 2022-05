Empoli-Salernitana 1-1, Perotti sbaglia un rigore nel finale. Venezia in serie B

La Salernitana pareggia a Empoli 1-1 ma quanti rimpianti per la squadra di Nicola. Dopo essere passati in svantaggio in apertura di match con un gol di Cutrone, gli ospiti sono riusciti a raggiungere i toscani con Bonazzoli nella ripresa con una splendida rovesciata. Ma all'83' Perotti ha avuto sui piedi la palla della vittoria ma l'argentino si è fatto parare il rigore da Vicario. Questo risultato condanna matematicamente il Venezia in serie B. In attesa delle partite di Cagliari e Genoa, per i campani saranno decisivi gli ultimi 90 minuti contro l'Udinese.

Empoli-Salernitana 1-1, cronaca e tabellino

Un match pieno di tensioni e di emozioni. Come quelle che si sono trasformate in lacrime per Perotti che, al fischio finale, è scoppiato a piangere in mezzo al campo. Proprio come era accaduto con Criscito nel derby tra Genoa e Sampdoria, anche l'argentino ha fallito quella che poteva essere un'occasione fondamentale per la salvezza della Salernitana. Ma Vicario ha negato la gioia all'ex romanista che ora avraà altri 90 minuti per riscattarsi per l'ultima partita di campionato.