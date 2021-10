Empoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

È tempo di (un po') di turnover per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter, espulso domenica nel super match contro la Juventus, pareggiato quasi sullo scadere dal rigore di Paulo Dybala - effettivamente il motivo del rosso inflitto al piacentino -, a metà del tour de force tra Serie A e Champions League, schiererà una squadra inedita contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, a buon vedere una delle rivelazioni di questo campionato. E quindi, nelle probabili formazioni, mancano i nomi di Stefan de Vrij, ma soprattutto di Edin Dzeko, che partiranno dalla panchina per fare spazio, in campo ovvio, ad Andrea Ranocchia e Alexis Sanchez. Ma non sono le uniche novità: dagli undici titolari, infatti, pare verrà escluso anche Hakan Calhanoglu, confermato, invece, Lautaro Martinez.

APPROFONDIMENTI DATA E SEDE Supercoppa Italiana, la Lega valuta il 12 gennaio per la finale... SPORT Juventus, Bernardeschi: esami ok, nessuna lesione IL PODCAST Mi piace il lunedì, il podcast di calcio: fa notizia...

SEGUI LA DIRETTA DI EMPOLI-INTER

Empoli-Inter, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 3 Marchizza; 32 Haas, 28 Ricci, 25 Bandinelli; 10 Bajrami, 8 Henderson; 99 Pinamonti. All. Andreazzoli

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 31 Dimarco; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez. All. Farris

Dove vederla in tv e diretta streaming

La gara del Castellani tra Empoli e Inter di mercoledì 27 ottobre alle 20:45 sarà trasmessa sia su Dazn, sia su Sky Sport. E quindi sarà disponibile su Sky Sport Calcio (ai canali 202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Sarà inoltre disponibile in streaming su SkyGo.