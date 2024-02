Empoli-Genoa: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La ventitreesima giornata di Serie A continua con Empoli e Genoa che si affrontano al Castellani. Il mercato di gennaio ha portato forze fresche per entrambi i club, con i liguri che hanno salutato Radu Dragusin. Il difensore croato ex Juventus era uno dei talenti più interessanti del campionato e si è trasferito al Tottenham per circa 30 milioni. Nella trattativa è arrivato Djed Spence, terzino destro, raggiunto da Bohinen della Salernitana e Vitinha del Marsiglia. L'Empoli ha salutato la stella della rosa: Tommaso Baldanzi che si è trasferito alla Roma. In vista dell'infortunio di caputo, poi, sono arrivati Cerri e Niang, che cercheranno di aiutare il club nella corsa salvezza.

Le informazioni di Empoli-Genoa; dove vederla, orario e probabili formazioni.

Giocatori in scadenza in Serie A: da Meret a Giroud, tutti quelli che possono partire a giugno a zero

Dove vedere Empoli-Genoa

Empoli-Genoa comincia alle 15 ed è la prima partita di oggi sabato 3 febbraio. Per chiuqnue voglia seguire il match in diretta televisiva può farlo grazie a Dazn che trasmetterà le immagini della gara su qualsiasi smart tv abilitato. Se, invece, si vuole seguire in streaming la partita, lo si può fare sempre grazie all'applicazione ufficiale dell'emittente televisiva tedesca.

Probabili formazioni

Continua l'assenza di Caputo per l'Empoli, che rinuncia a lui da più di tre settimane. Il 7 gennaio, infatti, l'attaccante ha subito un infortunio alla caviglia e da quel giorno non è più tornato. Il Genoa difficilmente manderà in campo dal primo minuto Vitinha, che è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato.

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Badelj, Strootman, Malinovskyi, Sabelli; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

L'arbitro

A dirigere la partita è Ermanno Feliciani di Teramo, mentre Emanuele Prenna e Marco Scatragli sono gli assistenti. Il ruolo di quarto uomo è affidato a Niccolò Baroni, mentre al Var c'è Aleandro Di Paolo coadiuvato da Marco Serra.

I precedenti

Fino ad ora Empoli e Genoa si sono sfidate 37 volte in tutta la loro storia. Le vittorie dei rossoblù sono leggermente superiori: 11 contro le 10 dei toscani. A dominare sono i pareggi che sono 16. L'ultimo successo dei liguri al Castellani risale al 28 gennaio 2019, con i grifoni che si sono imposti 1-3. L'ultimo trionfo dei toscani in casa, invece, è quello del 24 ottobre 2015 con Krunic e Zielinski che decidono la gara 2-0.