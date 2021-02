Roma, El Shaarawy sorprende ladro in auto: lo rincorre e lo blocca insieme alla polizia

Ha sorpreso un uomo mentre rompeva il finestrino per rubare il suo Porsche Cayenne e lo ha inseguito fin quando i poliziotti in borghese del commissariato Esposizione, notata la scena, sono intervenuti riuscendo ad arrestare il ladro. Vittima del tentato furto Stephan El Shaarawy, calciatore recentemente tornato alla Roma. Oggi pomeriggio, poco prima delle 18, in via Sudafrica all'Eur, ha sventato il furto del suo suv facendo arrestare il ladro, un cileno già noto alla giustizia.

Ultimo aggiornamento: 20:40

