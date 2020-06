Una formula matematica, o meglio un modello matematico per la ponderazione delle classifiche nell'impossibilità di conclusione regolare dei campionati. Questa la dicitura esatta riportata nella relazione della Figc con cui si spiega come funzionerà l'algoritmo con cui bisognerà letteralmente fare i conti.



Quando si potrà usare l’algoritmo?

«Nei casi di sospensione e/o annullamento dei campionati e comunque in tutti quei casi in cui non sia possibile proseguire e portare a termine nei tempi necessari un campionato, con riferimento tanto alla regular season che alle fasi post- season». Di fatto verrà utilizzato se, una volta iniziato, il campionato non potrà essere portato a termine. Dovranno però essere state giocate almeno tre partite.



Cosa determinerà l'algoritmo?

Di sicuro le retrocessioni e i piazzamenti per le prossime coppe europee. Quasi sicuramente non sarà usato per l'assegnazione dello scudetto. Se verrà usato l'algoritmo di fatto il titolo non verrà dato a nessuno. La decisione ufficiale verrà presa nel prossimo consiglio federale dell'8 giugno.



Come posso calcolare i punti?

Attraverso una formula matematica.



Pt(x) +[(mpc t(x) x ct(z-x)) +(mpf t(x) x ft(z-x))]



Spiegazione

t(x)= ultimo turno di campionato con classifica valida al club interessato;

t(z-x)= numero residuo di gare come differenza tra le gare totali da disputare (z) e quelle disputate (x);

p= Punti validi

mpf = media punti (punti ottenuti/gare disputate);

c t(z-x)= gare casalinghe da disputare;

f t(z-x)= gare in trasferta da disputare;



Non vengono più presi in considerazione i gol



LA NUOVA CLASSIFICA

Se l'algoritmo dovesse essere utilizzato oggi ecco come cambierebbe la classifica



Juventus 92,08 (=)

Lazio 92,02 (=)

Inter 81,97 (=)

Atalanta 72,59 (=)

Roma 65,77 (=)

Napoli 57 (=)

Hellas Verona 53,71 (+1)

Parma 53,10 (+1)

Milan 52,62 (-2)

Bologna 49,69 (=)

Cagliari 48,6 (+1)

Sassuolo 48,35 (-1)

Fiorentina 43,85 (=)

Torino 41,17 (+1)

Udinese 40,92 (-1)

Sampdoria 38,99 (=)

Genoa 36,87 (=)

Lecce 36,54 (=)

Spal 26,24 (=)

Brescia 23,38 (=)



Di fatto il Verona supererebbe il Milan per l’ultimo posto disponibile per l’Europa League (tranne se il Milan vince la Coppa Italia). Brescia, Spal e Lecce andrebbero in serie B. Ultimo aggiornamento: 17:55

