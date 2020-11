Roma, Dzeko positivo al Covid: «Fortunatamente non ho sintomi particolari»

Edin Dzeko è risultato positivo al Coronavirus. L'attaccante della Roma lo ha comunicato attraverso un post su Instagram: «Purtroppo sono positivo al Covid-19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica». Edin è risultato positivo ai tamponi effettuati questa mattina Trigoria (ieri era in panchina per il match di Europa League contro il Cluj) e non sarà quindi presente domenica contro il Genoa così come per l'impegno della sua nazionale bosniaca.

Da domani la squadra rispetterà il protocollo casa-lavoro-casa autorizzato dalla Asl, questo significa che giocatori hanno il via libera a uscire dalla rispettive abitazioni solo per andarsi ad allenare. Questo protocollo evita la “bolla” ossia l’isolamento all’interno del centro sportivo, lasciando ai calciatori la libertà di trascorrere del tempo in famiglia. Si tratta del settimo calciatore in casa Roma risultato positivo al Coronavirus dopo Mirante, Perez, Kluivert, Peres, Diawara e Calafiori.





