La Roma saluta Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini oltre ad altri 10 calciatori partiti per le rispettive nazionali. L'argentino ha dato forfait nella partita di domenica contro l'Atalanta per un risentimento al flessore sinistro. Durante il riscaldamento ha sentito riacutizzarsi un piccolo dolore riscontrato nei giorni scorsi dopo la gara contro l'Helsinki e Mourinho ha preferito spedirlo in tribuna. Dodici ore dopo era su un volo diretto in Florida per aggregarsi alla nazionale che disputerà le due amichevoli contro l'Honduras a Miami e la Giamaica a New York in preparazione del Mondiale. I medici della Albiceleste valuteranno l'infortunio, ma è probabile che Paulo resti negli Stati Uniti anche perché non si sarebbe sottoposto a un viaggio di otto ore per rientrare immediatamente in Italia. Scongiurato, dunque, un lungo stop, ma la partenza ha spiazzato Mourinho. Il tecnico era certo di averlo a disposizione per le successive due settimane, come ha spiegato nell'immediato post-partita dell'Olimpico: «Paulo e Lorenzo sono infortunati, vediamo se 15 giorni sono sufficienti per recuperarli».

L'Argentina è una delle squadre favorite a vincere il Mondiale e Dybala ha intenzione di cogliere l'occasione, anche se significa stringere i denti di fronte a un infortunio muscolare. Resterà con Messi e compagni fino a venerdì 23, poi verranno svolti altri controlli e, se risulterà recuperato, prolungherà la permanenza fino al 27, giorno di Giamaica-Argentina. Questo significa che tornerà in Italia il 28 e potrà svolgere il primo allenamento giovedì 29, la gara contro l'Inter è 48 ore dopo (1° ottobre). Differente il caso Pellegrini che ha giocato tutta la partita contro l'Atalanta con un problema al flessore sinistro. Anche lui ha raggiunto la Nazionale a Coverciano, ieri si è allenato a parte ma è possibile che rientri nelle prossime ore. Gli azzurri disputeranno due gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Pellegrini non correrà rischi e se sarà necessario rientrerà a Roma per sottoporsi alle terapie.

KARSDORP: INTERVENTO OK

Intanto, Trigoria si svuota, raggiungono le rispettive selezioni anche Cristante, Abraham, Celik, Rui Patricio, Ibanez, Zalewski, Shomurodov, Vina, Bove e Volpato. Tutti rientreranno martedì 27 o mercoledì 28. Ha lasciato Roma anche Rick Karsdorp che si è sottoposto in Svizzera all'intervento al menisco interno del ginocchio sinistro lesionato durante la partita contro l'Helsinki. L'olandese è stato operato dal professor Georg Ahlbaumer presso la Klinik Gut di Saint Moritz, l'intervento è riuscito e i tempi di recupero sono di almeno sei settimane. L'obiettivo è rientrare prima della sosta del Mondiale (13 novembre), altrimenti appuntamento al 2023. In vena di ricordi i Friedkin: «È importante prendersi del tempo e godersi tutto ciò che la vita ha da offrire», è il post apparso sull'account Twitter del gruppo con allegata una foto di Pellegrini che festeggia la Conference League al Colosseo.