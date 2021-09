Juventus, emergenza in attacco: Dybala e Morata tornano dopo la sosta

Emergenza attacco per la Juventus, gli esami strumentali di questa mattina hanno confermato la diagnosi a caldo: Morata e Dybala rientreranno dopo la sosta. Lo spagnolo ha accusato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Mentre la Joya una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

«Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali», si legge nel comunicato dei bianconeri, una pessima notizia per Allegri in vista del Chelsea e dei successivi impegni di campionato.