Dybala, niente accordo con la Juve per il rinnovo di contratto: a fine stagione sarà addio. Su di lui Inter e Atletico

Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juventus, in scadenza a giugno. La decisione, maturata nelle ultime settimane, è arrivata in giornata, dopo il faccia a faccia in mattinata alla Continassa tra Antun e la dirigenza juventina. La proposta al ribasso della società non è stata accettata dall’entourage del giocatore: cifre e durata sono state riviste rispetto alla prima proposta di ottobre (8 milioni più 2 di bonus): con una parte fisse tra i 6 e i 7 milioni - e non c’è possibilità di trattare sulla parte fissa - e bonus più difficili da ottenere sulla base delle presenze, rendimento e gol. Ora si aprirà un nuovo capitolo della carriera di Dybala, Inter e Atletico sono alla finestra mentre la Juve sembra proprio esserci rassegnata a perdere la Joya a scadenza.

