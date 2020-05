Coronavirus, Dybala è guarito: il giocatore della Juve negativo al secondo tampone consecutivo

Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus. Lo rende noto la Juventus. «Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19 - si legge sul

sito del club -. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare».

Many people talked in the past weeks ... but I can finally confirm that I am healed. Thank you once again for your support and my thoughts on all who are still suffering from it. Take care! ♥️

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 6, 2020