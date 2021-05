Donnarumma si offre a Juventus, Barcellona e Psg. Milan, visite mediche per Maignan

È stato il silenzio di Gigio Donnarumma di questi mesi ad ispirare la mossa del Milan. Il portiere classe ‘99 non ha mai risposto all’offerta presentata dai rossoneri (contratto da 8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi), nascondendosi dietro un «parlatene poi con Raiola». Il tempo, però, non si è rivelato un alleato di Donnarumma che ora è a caccia di un altro contratto top.

APPROFONDIMENTI SPORT Dal bacio alla rottura, ecco Donnarumma LE PAGELLE Atalanta-Milan, i voti: Kessie è l'anima del Diavolo,... LA GOLEADA Il Milan ne fa 7 a Torino, tripletta di Rebic. Eguaglia il record di... SERIE A Juventus-Milan 0-3: Pirlo sprofonda, Pioli trionfa. Allo Stadium...

Atalanta-Milan, i voti: Kessie è l'anima del Diavolo, Kjaer è un muro

Nelle scorse settimane, da quanto trapela, si è offerto nuovamente a Juventus, Barcellona e Psg. I bianconeri restano molto interessati, ma per tentare l’assalto definitivo dovranno prima cedere Szczesny. Sponda parigini, invece, Keylor Navas ha rinnovato il contratto. Infine, dei catalani sono noti i problemi economici e i dubbi o meno sulla permanenza di Messi, in scadenza tra poco più di un mese. Intanto, il Milan si cautela e prende Maignan dal Lille per 15 milioni di euro. Atterrato ieri a Linate, nato nella Guayana francese (da padre transalpino e madre haitiana), il portiere firma un triennale da 2.8 milioni di euro a stagione. Tifava Liverpool, sognava di diventare un attaccante, è cresciuto nella periferia parigina, ha dribblato la malavita. Invece, sostituirà Donnarumma. E alle 9 di questa mattina Maignan ha già iniziato le visite mediche alla clinica La Madonnina.