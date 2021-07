Donnarumma è il miglior giocatore di Euro 2020: il portiere ex Milan premiato da Ceferin

È Gianluigi Donnarumma l'MVP di Euro 2020. Il 22enne di Castellammare di Stabia, dopo aver parato due rigori decisivi prima a Sancho e poi a Saka, è stato il primo a salire sulla passarella stesa sul verde del Wembley Stadium, per ritirare il premio di miglior giocatore della competizione direttamente dalle mani del numero uno Uefa Alexander Ceferin.

APPROFONDIMENTI LA GIOIA Italia campione d'Europa, Mancini: «Ragazzi meravigliosi,... SPORT Italia-Inghilterra, la foto della finale degli Europei SPORT Wembley, show dei tifosi allo stadio per Italia-Inghilterra

Il portierone ex Milan, che dopo le vacanze si accaserà al Paris Saint Germain, corona il sogno di diventare campione d'Europa nell'estate più difficile e strana della sua vita, come lui stesso ha più volte ripetuto durante le sessioni di interviste. Un bel modo per aprire una nuova parentesi di vita, quella che finalmente lo vedrà calcare anche i campi della Champion's League.