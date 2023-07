Donnarumma in bilico (spunta la Juve), Onana al Man Utd e Cragno al Sassiolo: le porte girevoli del calciomercato

Porte girevoli e cambiamenti importanti. Non solo Onana, che ormai è del Manchester United per una cifra che alcuni anni fa sarebbe stata considerata folle per un portiere (50milioni più bonus), ma anche altri elementi prenderanno vie diverse, in Serie A, per la prossima stagione. Ah, c'è da dire che pure Vicario, ex Empoli, si è accasato in Premier League, al Tottenham, e con ogni probabilità si prenderà anche una maglia da titolare.

Cragno, Carnesecchi e Sportiello

Il primo nome è quello di Cragno, portiere del Monza ancora per poche ore, che dovrebbe virare verso l'Emilia, destinaziona Sassuolo. L'accordo tra i due club è stato trovato con la formula del prestito con diritto di riscatto. A giorni dovrebbe anche essere ufficiale. L'unico? No, non è così, perché questo movimento di portieri ovviamente prevede che Consigli faccia un percorso quasi inverso. Avendo vista chiusa la propria porta alla corte di Dionisi, l'esperto estremo difensore potrebbe tornare molto presto all'Atalanta. La Dea di numeri 1 ne ha bisogno, visto che Sportiello è andato al Milan e Gollini è tornato al Napoli. Quindi il solo Carnesecchi ovviamente non basta. Ed il 37enne è il prescelto da Gapserini. Anche in questo caso la situazione è ben chiara e si potrebbe definire in pochissimo tempo, ma è legata all'addio di Musso, che dopo due anni alla corte del Gasp, è in uscita.

Caprile all'Empoli, Donnarumma in bilico

Ad Empoli hanno preso Caprile dal Bari, che ha assaporato la Premier Leaue con la maglia del Leeds e che l'anno scoso è andato a pochi minuti dalla promozione in Serie A con la squadra di Mignani. Un classe 2001 che ha anni magnifici davanti e che era stato nel mirino anche del Napoli. Però alla fine i campioni d'Italia hanno deciso di riprendere il portiere che nella seconda parte della stagione ha fatto il secondo a Meret. In chiusura c'è da segnalare anche la possibilità di un addio di Donnarumma, che secondo alcuni rumors non è che sia ben visto da Luis Enrique. In Italia anche lui per quello che sarebbe un clamoroso ritorno? Impossibile, solamente la Juventus ci potrebbe pensare. Ma Szczesny sembra ben sicuro del proprio posto.

A meno di clamorosi colpi di scena che al momento non sono davvero ipotizzabili.