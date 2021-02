Nantes, Domenech esonerato dopo un mese e mezzo: solo 4 punti in 7 partite

Non è durata neanche due mesi l'avventura di Raymond Domenech sulla panchina del Nantes. L'ex commissario tecnico della Francia saluta il club di Ligue 1 dopo solo sette giornate di campionato e con la squadra in piena retrocessione. Era stato annunciato il 26 dicembre al posto di Christian Gourcuff, tornando su una panchina di club a 27 anni dall'ultima esperienza al Lione del 1993 e a dieci da quella con la nazionale. Gli scarsi risultati dei "canarini" però hanno reso inevitabile l'esonero: il presidente Kita ha deciso di sostituirlo con Antoine Kombouaré.

Nelle sette gare in cui ha guidato il Nantes, ha raccolto solo quattro pareggi e tre sconfitte, perdendo anche alcuni scontri diretti. Ora è terzultimo con solo 19 punti in 24 giornate. In poche settimane ha comunque trovato il modo di far parlare di sé. Durante una conferenza durante la finestra di mercato, è inciampato in una gaffe commentando l'operato della società e il rifiuto di un obiettivo, Jean Lucas: «Avrei voluto Maradona, ma è morto».

Ultimo aggiornamento: 19:32

