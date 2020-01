Torino-Bologna: DIRETTA

Fiorentina-Spal: DIRETTA

Sampdoria-Brescia: DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino e Bologna si affrontano oggi per la 19esima giornata di Serie A, ultima di andata. E' iniziato col botto il 2020 per i ragazzi di Walter Mazzarri, che la scorsa settimana hanno espugnato l'Olimpico, casa Roma, grazie alla doppietta di Belotti, raggiungendo così il Napoli in classifica a quota 24 punti e superando proprio gli avversari di oggi, a loro volta fermati dall'1-1 casalingo con la Fiorentina agguantato in ultimo da parte dei felsinei grazie alla magia di Orsolini.Torino in cerca di continuità di risultati dopo la vittoria sul campo della Roma; di fronte ai propri tifosi i 3 punti sono arrivati però 1 sola volta negli ultimi 6 impegni di campionato. Rendimento quasi equivalente tra casa e trasferta per i felsinei, con 11 punti conquistati lontano dal Dall'Ara a fronte dei 23 totali che gli emiliani contano in classifica.Fiorentina e SPAL si affrontano questo pomeriggio all'Artemio Franchi per la 19esima giornata di Serie A. Per Beppe Iachini, tecnico chiamato dalla dirigenza viola alla guida della squadra dopo l'esonero di Montella, quello di oggi è l'esordio di fronte ai propri tifosi dopo la buona prestazione di Bologna e l'1-1 finale; situazione estremamente delicata per i ferraresi, ultimi con 12 punti e reduci dalla netta sconfitta casalinga della scorsa settimana per mano del Verona.Iachini vuole riportare la Fiorentina a vincere al Franchi dopo oltre 3 mesi, dall'1-0 sull'Udinese del 6 ottobre dello scorso anno: dopo quell'ultima vittoria, 2 pareggi e ben 3 sconfitte. Numeri da incubo per la SPAL: 1 sola vittoria negli ultimi 11 match di campionato e peggior attacco della massima Serie con 12 gol fatti in 18 incontri disputati.E' una sfida salvezza quella in programma questo pomeriggio a Marassi tra Sampdoria e Brescia, compagini al termine della scorsa giornata rispettivamente al 16esimo posto con 16 punti ed al 18esimo con 14. I blucerchiati vengono dal positivo 0-0 di San Siro col Milan, match che i liguri avrebbero anche potuto vincere, mentre il Brescia ha visto sfumare proprio in ultimo quello che sembrava profilarsi come un ottimo pareggio casalingo contro la fortissima Lazio di questi tempi.La Sampdoria si è aggiudicata i 3 punti solamente 2 volte nelle 9 partite fin qui disputate a Marassi nel campionato in corso: in particolare, la vittoria manca dal 2-1 sull'Udinese del 24 novembre scorso. Brescia col secondo peggior attacco della serie A in trasferta dopo quello della SPAL: 7 le reti segnate dai lombardi lontano da casa, 4 da parte dei ferraresi.