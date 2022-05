Serie A, le partite della 35esima giornata in programma oggi

Si torna in campo, oggi domenica 1 maggio, per completare (o quasi, visto il posticipo tra Atalanta e Salernitana di lunedì) il quadro della 35esima giornata di campionato. Il "primo" fischio di inizio è fissato per le 12:30 con la sfida tra Juventus e Venezia. La squadra di Allegri ha ormai consolidato la qualificazione in Champions e punta al terzo posto del Napoli, il Venezia è disperatamente ultimo ed ha cambiato allenatore proprio in settimana nella speranza di un miracolo sportivo. Esordio allo Stadium per Soncin in panchina. Ma andiamo a vedere il programma completo della giornata, con i link alle dirette che ilmessaggero.it seguirà insieme a voi.

Juventus-Venezia ore 12:30

Milan-Fiorentina ore 15

Empoli-Torino ore 15

Udinese-Inter ore 18

Roma-Bologna ore 20:45