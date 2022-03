Diretta Vitesse-Roma 0-1, squadre al riposo, giallorossi in vantaggio grazie a Oliveira

Trasferta olandese per la Roma che, nell'andata di finale degli ottavi di Conference League, fa visita al Vitesse in un match assolutamente da non sottovalutare per i giallorossi. Mourinho parte con tutti i favori dei pronostici ma la squadra di Letsch ha dimostrato grande forza e carattere nei play-off contro il Rapid Vienna, quando nella gara di ritorno è riuscita a ribaltare il risultato e guadagnarsi la doppia sfida con i capitolini. Formazione-tipo per la Roma, con Abraham assistito da Zaniolo (centesima gara con i giallorossi) e Mkhitaryan alle loro spalle: Zalewski, recuperato, parte dalla panchina. Tutta l'attenzione sarà riservata a Lois Openda, capocannoniere degli olandesi con 11 gol in 22 partite e terminale offensivo dell'attacco di Letsch, con Yapi Romaric pronto a subentrare a partita in corso. Arbitra il polacco Pawel Raczkowski, fischio d'inizio alle 18.45.

Segui la diretta di Vitesse-Roma

Cronaca live

Primo tempo

45' + 1' Termina qui il primo tempo: Roma in vantaggio 1-0

45' ROMA IN VANTAGGIO! Dopo una prima frazione di sofferenza, i giallorossi passano avanti allo scadere con una gran girata al volo di Sergio Oliveira

45' L'arbitro assegna 1' di recupero

41' Si vede la Roma sul finale di tempo: Abraham difende palla e lascia partire un bel destro sul quale però Houwen si oppone con la punta delle dita

33' Cosa si è mangiato Openda!! Grande azione del Vitesse sulla destra, cross in mezzo per l'attaccante giallonero che a porta vuota calcia clamorosamente alto sopra la traversa da due passi

31' Scatenato Openda! L'attaccante olandese fa tutto da solo ma il suo destro rasoterra non trova per poco lo specchio della porta

28' Ci prova Grbic dalla distanza, para Rui Patricio senza problemi

24' Meglio i padroni in questa prima parte di gara: giallorossi in difficoltà soprattutto lungo le due corsie

14' Gol annullato al Vitesse: Grbic batte Rui Patricio ma la posizione dell'attaccante degli olandesi era di fuorigioco

7' Che occasione per il Vitesse! Cross dalla sinistra, deviazione ravvicinata di Openda ma Rui Patricio è super e in tuffo salva il risultato

2' Tentativo d'inserimento per vie centrali di Mkhitaryan, chiude bene in diagonale Doekhi

1' Comincia il match, è la Roma a dare il calcio d'inizio

Benvenuti al Gelredome di Arnhem! Sta per cominciare il match tra Vitesse e Roma. A tra poco per il fischio d'inizio

Vitesse-Roma, le formazioni ufficiali

VITESSE (4-3-3) Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero. All.: Letsch

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

ARBITRO: Pawel Raczkowski

MARCATORI: 45' Oliveira (R)

ESPULSI:

AMMONITI: Oroz (V), Vina (R)

RECUPERO: pt 1'

Dove vederla in tv e streaming

Vitesse-Roma, andata degli ottavi di finale di Conference League, sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 18.45 su Sky Sport (ch. 252), Sky Sport Uno (ch. 201) e DAZN. Sarà possibile assistere alla partita anche in streaming sulle app di DAZN, Sky Go e NOW TV. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.