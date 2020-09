Verona-Roma 0-0, LIVE: Mkhitaryan calcia fuori. Gialloblu sprecano con Tupta

28' Clamorosa occasione per il Verona. Tupta si ritrova da solo a centro area ma il suo tiro è un appoggio involontario a Mirante

24' Bella discesa di Spinazzola sulla sinistra, l'ex Juve mette in mezzo per Mkhitaryan ma l'armeno sotto porta

calcia fuori

21' Si vede il Verona con un'incursione centrale di Faraoni. L'ex Inter non può esplodere il tiro, sugli sviluppi

Karsdorp costretto al fallo al limite dell'area

19' pt - Interessante iniziativa di Mkhitaryan. L'armeno sfonda centralmente ma il suo tiro da fuori viene murato

dalla difesa gialloblu

18' pt - Primo cambio per il Verona. Problemi fisici per Empereur costretto a lasciare il posto a Lovato

16' pt - Combinazone Karsdorp-Pedro. L'ex Chelsea prova il tiro di prima intenzione ma la mira non è delle migliori

10' pt - Calcio d'angolo da destra di Lorenzo Pellegrini che vede il taglio di Karsdorp sul primo palo. L'olandese prova con il tacco ma senza successo.

8'pt- Inserimento di Veretout che obbliga Danzi al fallo al limite dell'area di rigore. Il veronese è il primo ammonito della gara.

2'pt - Ottima iniziativa di Pedro sulla destra, lo spagnolo mette un buon pallone in mezzo. Sulla respinta Diawara spara alto.

1'pt - Fischio d'inizio. Il primo pallone toccato della partita è dei giallorossi.



Primo giorno di scuola per lache riparte dalla trasferta del "Bentegodi" contro il Verona di Juric (diretta Dazn1 20:45). Confermata la panchina per Dzeko, mentre tra i pali, Fonseca decide di affidarsi a Mirante. Spazio al nuovo acquisto Pedro, al suo debutto ufficiale in maglia giallorossa. Mkhitaryan guiderà l'attacco della. Nel Verona, Juric a sorpresa manda in campo l'ex Cetin dal primo minuto.

Formazioni Ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 15 Cetin, 33 Empereur, 21 Gunter; 5 Faraoni, 4 Veloso, 61 Tameze, 3 Di Marco; 72 Danzi, 29 Tupta; 10 Di Carmine.

A disp.: 22 Berardi, 25 Pandur, 19 Ruegg, 6 Lovato, 17 Bocchetti, 13 Udogie, 14 Ilic, 7 Barak, 9 Stepinski, 20 Zaccagni, 30 Casale.

All.: Matteo Paro.

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 4 Cristante, 41 Ibanez; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 24 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 87 Pedro.

A disp.: 13 Pau Lopez, 18 Santon, 24 Kumbulla, 20 Fazio, 14 Villar, 99 Kluivert, 31 Carles Perez, 9 Dzeko.

All.: Paulo Fonseca

