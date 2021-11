Diretta Svizzera-Bulgaria 3-0: arriva il tris di Gravanovic

Occhi in campo, orecchie alla radiolina, come una volta. Oppure, sicuramente più probabile, testa bassa guardando il cellulare e quei siti che aggiornano in diretta i risultati delle partite. L'Italia si gioca la qualificazione al prossimo Mondiale non solo nella partita contro l'Irlanda del Nord, ma anche cercando di avere notizie sull'altra sfida del girone, quella tra la Svizzera e la Bulgaria, che va in scena a Lucerna. Gli elvetici, ovviamente, sono i favoriti e cercheranno di mettere subito le cose in chiaro, anche se rimaneggiati. Il ct bulgaro, ieri, ha spiegato che la sua squadra ha tutta l'intenzione di arrivare terza nel girone. Per farlo non dovrebbe perdere, intanto. Sicuramente la voglia è questa, ma le motivazioni sono talmente diverse che faranno la differenza. Fischio d'inizio alle 20:45.

SECONDO TEMPO

60' Vicina al tris, la Svizzera, con Widmer che mette in mezzo per Gravanovic che non ci arriva per un soffio.

57' GOL SVIZZERA: Raddoppia la Svizzera, questa volta con Vargas, il più pericoloso nel primo tempo. Grande suggerimento di Gravanovic, e il compagno di reparto trova lo spazio giusto per battere per la seconda volta il portiere bulgaro. Adesso la differenza reti è identica a quella dell'Italia.

54' Palo di Shaqiri, che salta in poco spazio due avversari, e poi calcia a colpo sicuro. Secondo legno della partita per la squada di Yakin.

52' La Svizzera non molla, alla ricerca anche della seconda rete. I padroni di casa non hanno nessuna intenzione di vincere solamente per 1-0, e ne hanno tuttele ragioni, viste le occasioni create nel primo tempo.

48' GOL SVIZZERA: La sbloccano i padroni di casa, con Okafor: colpo di testa dell'attaccante, alla prima rete con la maglia della Nazionale.

46' Iniziata la ripresa

PRIMO TEMPO

48' Finisce il primo tempo a Lucerna. Zero a zero.

45' Palo di Okafor: l'occasione più grande per gli elvetici.

45' Dieci corner per la Svizzera in questo primo tempo. Il numero dà l'idea della pressione della squadra di casa.

41' Botta di Zakaria dal limite dell'area, dopo una bella azione personale. Palla che si perde di poco a lato.

40' Triplo giro dalla bandierina per la Svizzera. Shaqiri però non riesce a trovare nessun compagno pronto a intervenire.

37' Ancora Widmer, che affonda sulla corsia. Mette in mezzo l'esterno, che trova una devizione e guadagna un angolo. Dallo stesso nessun problema per la difesa della Bulgaria.

32' Troppo lungo il pallone di Okafor per Vargas. La Svizzera cerca con insistenza la rete, ma per il momento non arriva. La Svizzera ha avuto un'enorme occasione, quella con Gavranovic.

28' La sensazione è che il gol possa arrivare da un momento all'altro. Ovviamente, e purtroppo, è la Svizzera che sta insistendo, in questo momento, con una certa continuità.

26' Sempre Vargas. Sempre l'attaccante dell'Ausburg: che arriva in area ma che calcia con poca potenza.

24' Prima grossa occasione per la Svizzera, con Gavranovic: da ottima posizione, il centravanti elvetico, spara centrale.

21' Calcio d'angolo per la Bulgaria, batte Shaqiri, sul primo palo. Riesce a liberare la formazione ospite, tutta chiusa nella propria area di rigore.

18' Primo ammonito della partita, è il difensore bulgaro Turitsov.

18' Vargas, egoista, prova per la terza volta la conclusione, quando avrebbe potuto servire Shaqiri. E si perde una buona occasione per i padroni di casa.

15' Ha messo le tende nella metà campo della Bulgaria la squadra di casa: ci prova anche Widmer, con un traversone che però è sballato.

12' Ancora Vargas, che questa volta impegna Karadzhov, che respinge sul primo palo la conclusione dell'attaccante svizzero.

9' Si affaccia dalle parti di Sommer anche la Bulgaria, che guadagna il primo calcio d'angolo della partita. Pallone che arriva sul secondo palo, ma noon c'è nessun bulgaro appostato pronto a colpire.

8' Schar in mezzo al campo inizia ad alzare i giri del motore. Shaqiri, al momento, appare in palla. La Svizzera dà la sensazione di essere entrata decisamente in partita.

6' Dopo un avvio così, la Svizzera inizia a pressare la Bulgaria e ad alzare i ritmi. Ci prova Vargas, col destro, che fa venire i brividi a Karadzhov.

4' Primi minuti che fanno vedere una Svizzera un po' nervosa. Che sente la partita.

1' Iniziata la partita in Svizzera. Il primo pallone lo muove la squadra ospite.

Svizzera-Bulgaria, le formazioni ufficiali

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Frei, Schar, Mbabu; Zakaria, Freuler; Okafor, Shaqiri, Vargas; Gavranovic. Ct. Yakin

BULGARIA (4-4-2): Karadzhov; Turitsov, A. Hristov, Dimitrov, Tsvetanov; Nedelev, Kostadinov, Chochev, Kirilov; A. Iliev, Despodov. Ct. Petrov

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Non ci sarà la possibilità di vedere la partita tra Svizzera e Bulgaria sul territorio italiano. Né in diretta tv e nemmeno in streaming. Ma potrete seguire il commento testuale, in diretta, sul sito del Messaggero.