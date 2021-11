Diretta Spartak Mosca-Napoli 2-0: doppietta di Sobolev

Il Napoli primo nel girone gioca a Mosca in una gara che potrebbe consegnare la matematica certezza della qualificazione alla squadra di Spalletti. Gli azzurri, però, non si presentano nel migliore dei modi: fuori Osimhen dopo il terribile infortunio nella gara contro l'Inter, e fuori anche Insigne, che è rimasto in Campania. Scelte obbligate quindi in attacco per l'allenatore toscano che in ogni caso farà un po' di turnover in tutti i reparti. Il fischio d'inizio è fissato alle 16.30.

SEGUI LA DIRETTA DI SPARTAK MOSCA-NAPOLI

Spartak Mosca-Napoli, le formazioni ufficiali

SPARTAK MOSCA (3-4-1-2): Selikhov; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Umyarov, Ayrton; Ignatov; Sobolev, Promes. All. Rui Vitoria

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Zielinski; Elmas, Mertens, Lozano; Petagna. All. Spalletti

Arbitro: Turpin (Francia)

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Spartak Mosca-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da DAZN - tramite l'app su una smart tv o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sui normali televisori - e su Sky: i canali su cui poter guardare la partita saranno Sky Sport Uno e Sky Sport. In streaming verrà trasmessa anche su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati accessibile scaricando l'app e su NOW TV.