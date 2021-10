Nations League, diretta Spagna-Francia ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La giovinezza e l'esperienza. La voglia di iniziare un ciclo vittorioso e il bisogno di riconfermarsi dopo il tonfo agli Europei (e dopo aver vinto alla grandissima i Mondiali in Russia del 2018). Spagna-Francia non è solo la finale di Nations League, in scena oggi a San Siro, a Milano, alle 20:45, non è solo un trofeo - l'ennesimo e quello che manca - da esibire in bacheca, è uno scontro tra mentalità diverse, moduli tattici differenti e due commissari tecnici, Luis Enrique e Didier Deschamps, che di coppe alzate al cielo ne sanno qualcosa. Tra Covid, per Adrien Rabiot, e qualche dubbio, ecco le probabili formazioni della supersfida del Giuseppe Meazza.

Spagna-Francia, le probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Gavi, Busquets, Koke; Sarabia, Torres, Oyarzabal. Ct. Luis Enrique

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Tchouameni, Pogba, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct. Deschamps

Dove vederla in tv e diretta streaming

Spagna-Francia, in programma domani, domenica 10 ottobre alle ore 20:45 a San Siro, verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sul canale 20 di Mediaset. In live streaming su Mediaset Infinity.