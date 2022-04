Serie A, le partite in programma oggi: Cagliari-Juventus alle 20:45

La Serie A torna in campo per la 32esima giornata di campionato. Oggi sabato 9 aprile andranno in scena tre match, a cominciare da Empoli-Spezia in programma alle 15. Il fischio di inizio di Inter-Verona sarà invece alle 18 mentre in serata, alle 20:45, fari puntati su Cagliari-Juventus. Ma ecco il programma completo delle partite che andremo a raccontarvi in diretta testuale sul Messaggero.it:

Le probabili formazioni di Empoli-Spezia

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta

Segui Empoli-Spezia in diretta

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Scarpa-De Meo

Quarto ufficiale: Camplone

Var: Orsato

Avar: Mondin

Empoli-Spezia dove vederla

Appuntamento alle 15, allo stadio e in tv, per vedere Empoli-Spezia. La partita sarà trasmessa da Dazn in esclusiva. Match accessibile per tutti gli abbonati attraverso tv, smartphone e dispositivi/accessori per tv non di ultima generazione.

Le probabili formazioni di Inter-Verona

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. S. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All. Tudor

Segui Inter-Verona in diretta

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Rossi L. - Liberti

Quarto ufficiale: Massimi

Var: Aureliano

Avar: Cecconi

Inter-Verona dove vederla

Inter-Verona è una diretta televisiva in esclusiva Dazn. Anche in questo caso, la partita sarà disponibile solo per gli abbonati.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Rog, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri

Segui Cagliari-Juventus in diretta

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Giallatini - Preti

Quarto ufficiale: Santoro

Var: Valeri

Avar: Bindoni

Cagliari-Juventus dove vederla

La partita tra la squadra di Mazzarri e quella di Allegri sarà disponibile, oltre che su Dazn, anche su Sky. La diretta sarà infatti trasmessa per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).