Diretta Roma-Napoli 0-0: primi screzi in campo Mancini a terra dopo un tocco di Osimhen

Davanti ad un Olimpico che torna a riempiersi con 50mila spettatori, la Roma di Mourinho ospita il Napoli di Spalletti. «La sconfitta di giovedì non si dimentica» ha spiegato lo Special One in una conferenza stampa nella quale ha sottolineato, inoltre, che «i Friedkin vanno rispettati». I giallorossi quindi non arrivano liberi mentalmente alla sfida contro l'ex "Spalletone", che fino al momento le ha vinte tutte trascinato da un Osimhen in formato superstar. Ieri Mou ha svelato la formazione che è identica a quella che domenica scorsa ha perso allo Stadium: in campo quindi ci va anche Zaniolo. Nessun dubbio nemmeno per gli azzurri, che hanno perso Manolas in settimana ma che hanno recuperato Zielinski. In tribuna tra i giallorossi Borja Mayoral, Gonzalo Villar, Amadou Diawara, Bryan Reynolds e Marash Kumbulla, puniti dopo la prestazione di giovedì in Conference League.

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-NAPOLI

PRIMO TEMPO

45' Screzi in campo. Mancini rimane a terra dopo un presunto tocco di Osimhen. Nessun provvedimento dopo controllo Var

42' Ci prova Insigne, con il famoso "tir a gir": palla che si perde alta sopra la traversa di Rui Patricio. Ma Napoli che appare più intrapendente in questi ultimi minuti.

40' Di nuovo in fuorigioco Osimhen, questa volta sul pallone di Insigne: si era trovato davanti a Rui Patricio l'attaccante, ma comunque, il portiere della Roma, era riuscito a respingere.

36' Profondità per il Napoli, con Osimhen, che attacca lo spazio come pochi. Il nigeriano prima mette in mezzo, poi un rimpallo lo premia. La conclusione è alta. Ma era tutto fermo per fuorigioco.

35' Attacca la Roma, soprattutto a destra, dove il Napoli ha qualche problema con Mario Rui.

28' Grandissima occasione per Abraham: Cristante recupera in mezzo al campo e manda l'inglese a tu per tu con Ospina. L'attaccante però non centra lo specchio della porta. Occasione davvero enorme per la squadra di Mourinho.

26' Ritmi leggermente calati rispetto a un avvio a mille. Le squadre stanno respirando.

21' Ci prova Politano, con il mancino, direttamte su calcio di punizione. Sfera che si perde a lato.

15' Pallone lungo del Napoli, che arriva dalle parti di Osimhen che ci prova col mancino. Mancini in area ribatte la sfera. Reale occasione per gli azzurri.

12' Palla persa dal Napoli, ma Veretout non riesce a essere preciso per Zaniolo. Sarebbe stata una buona occasione per i giallorossi, che avrebbero potuto attaccare faccia alla porta.

8' Prima conclusione: è della Roma. Pellegrini ci prova col mancino. Koulibaly in spaccata manda in angolo.

6' Cross di Mario Rui, che cerca Osimhen: pallone troppo lungo che arriva facile a Rui Patricio.

3' Subito ritmi alti. Due squadre che dimostrano di voler vincere la partita.

1' Iniziata all'Olimpico. Il primo pallone lo muove il Napoli.

Tutto pronto all'Olimpico per Roma-Napoli. Ci sono 50mila persone all'Olimpico. Sold out.

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhe, Insigne. All.: Spalletti.

Roma-Napoli, dove vederla in diretta tv e in streaming

Il match tra Roma e Napoli in programma oggi, domenica 24 ottobre alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Per seguire la sfida basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito del Il Messaggero. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Francesco Guidolin.