La Roma di Josè Mourinho torna in campo per l'Europa League. Nella seconda giornata della fase a gironi ospita l'Helsinki all'Olimpico. Contro la squadra più titolata della Finlandia, i giallorossi sono chiamati nel match d'esordio in Bulgaria contro il Ludogorets. Torna Zaniolo dal primo minuto: «Non so se avrà i 90' ma sono sicuro che giocherà ad un livello alto».

Roma-Helsinki, la diretta

68': GOL ROMA Belotti con un tap-in davanti la porta fa tris e chiude la partita per i padroni di casa

60': la Roma a un passo dal 3-0: Zaniolo spreca un'occasione d'oro in area di rigore colpendo male il pallone servito da Dybala al termini di una splendida transizione offensiva

49': GOL ROMA Pellegrini raddoppia su assist di Zaniolo

46': GOL ROMA Dybala sblocca la partita con una sassata all'angolino dentro l'area di rigore

INTERVALLO

40': Belotti di testa su calcio d'angolo sfiora il gol per i giallorossi

38': Zaniolo con il mancino grazia il portiere avversario in area di rigore: tiro centrale facilmente neutralizzato

30': destro a incrociare di Belotti: la Roma si rifà pericolosa in avanti

26': all'occasione degli avversari, i giallorossi rispondono immediatamente con un colpo di testa in tuffo di Pellegrini fuori di poco a lato

25': chance per l'Helskinki: Hoskonen sfiora il gol del vantaggio su colpo di testa

23': Zaniolo, su assist di Belotti, prova il tiro al volo dentro l'area di rigore. Il pallone finisce sul fondo

20': calcio d'angolo per la Roma

15' La punizione di Pellegrini sbatte sulla barriera

14' Espulso Tenho, fallo da ultimo uomo su Belotti. Decisivo il var che ha richiamato l'arbitro

3' I finlandesi rispondo con un tiro dalla distanza, palla alta sopra la traversa

2' Zaniolo subito pericoloso da fuori col sinistro, la palla si spegne sul fondo

1' si parte all'Olimpico!

Le formazioni ufficiali

AS Roma (4-2-3-1) : Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Matic; Zaniolo, Pellegrini, Spinazzola; Belotti. All.: Mourinho.

Helsinki (3-4-3) : Pericolo; Raitala, Tenho, Hoskonen; Browne, Vaananen, Lingman, Hetemaj; Hostikka, Abubakari, Soiri. Tutto. Koskela.

Dove vederla

La gara tra Roma ed Helsinki sarà visibile in diretta a partire dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.