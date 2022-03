La Roma torna in corsa Champions, all'Olimpico decide Abraham: Atalanta sconfitta 1-0

La Roma batte l’Atalanta 1-0 (rete di Abraham) e si porta a quota 47 punti in classifica agganciando i bergamaschi al quinto posto. José Mourinho sconta l’ultimo turno di squalifica e ripropone il 3-4-1-2 confermando Zalewski a sinistra dopo l’ottima prestazione contro lo Spezia. Bocciati Vina e Maitland-Niles sulla fascia, in difesa Mancini, Smalling e Kumbulla, a centrocampo Cristante e Mkhitaryan, Pellegrini sulla trequarti a supporto di Zaniolo e Abraham. I giallorossi partono subito forti con un tiro al volo di Mkhitaryan che impatta sulla schiena di Palomino, poi un colpo di testa di Mancini su calcio d’angolo che Musso devia con un provvidenziale colpo di reni. La Roma è in palla e padrona del campo, l’Atalanta perde Zappacosta per infortunio (entra Pezzella al suo posto), Smalling e compagni concedono poco ai bergamaschi che provano ad alzare il ritmo con fraseggi veloci. Nulla che impensierisce Rui Patricio, se non un cross da rimessa laterale che rimbalza nell’area piccola e che Karsdorp allontana. Ed è proprio dall’olandese che fa partire l’azione del vantaggio giallorosso: Pasalic sbaglia un passaggio sulla trequarti romanista, lui lo intercetta e con un lancio di 40 metri serve Zaniolo, Nicolò si gira e vede Abraham infilarsi in area in mezzo Demiral e Paloimino. L’inglese con la giusta dose di freddezza calcia in porta e trova il gol numero 20 in stagione (a uno di distanza al primo anno da due bomber come Batistuta e Montella). La Roma prende coraggio e gestisce la partita fino alla fine dei primi 45 minuti. Gasperini comincia la ripresa rilevando Pasalic e inserendo Muriel, ma la musica non cambia: Mkhitaryan è in giornata e serve Pellegrini che controlla a ridosso dell’ara, ma si allunga troppo il pallone che finisce tra le braccia Musso. Un’azione chiave che avrebbe permesso alla Roma di portarsi sul 2-0. L’Atalanta risponde con Freuler che da distanza ravvicinata prova il tiro, ma Rui Patricio respinge. Gasperini cerca il pareggio e inserisce Boga e Malinovski per Pessina e Koopmeiners, Mourinho, invece al 62’ perde Zalewski per una distorsione alla caviglia al suo posto Vina. I nerazzurri provano ad affacciarsi dalle parti di Rui Patricio, ma la fase difensiva della Roma funziona e non gli consente di creare pericoli. Le squadre solo lunghe e la Roma sfrutta le ampiezze con Mkhitaryan che serve prima Zaniolo e poi Abraham per un ribaltamento di fronte, ma entrambi sembrano stanchi e senza fiato. L’inglese viene sostituto dopo aver mandato alto un tiro dalla distanza, al suo posto Felix. Dentro anche Oliveira e Ibanez per Pellegrini e Karsdorp, la Roma adesso si difende e prova a gestire la partita fino al 90’. La strategia funziona e la Roma porta a casa la vittoria, sul finale espulsi De Roon (doppia ammonizione per proteste) e Mkhitaryan che si immola colpendo il pallone con la mano per fermare un’azione.

Segui la diretta di Roma-Atalanta

Cronaca live

Secondo tempo

90' + 5' Finisce qui all'Olimpico: la Roma batte l'Atalanta 1-0

90' + 4' Espulso anche Mkhitaryan per doppia ammonizione

90' + 4' Espulso De Roon per doppia ammonizione

90' L'arbitro assegna 5' di recupero

79' Occasione per la Roma! Abraham riceve palla in area di rigore ma calcia malissimo spedendo alto sopra la traversa

77' L'Atalanta prova ad affacciarsi con più insistenza nella metà campo giallorosso, ma la squadra di Mourinho difende bene

68' Grande salvataggio di Palomino su Zaniolo, con un tackle puntuale in ara di rigore

63' Occasionissima per la Roma! Mancini controlla la sfera in area di rigore ma la sua conclusione finisce abbondantemente alta sopra la traversa

51' Gran risposta di Rui Patricio sul tiro ravvicinato di Freuler: si salva la Roma

49' Zaniolo batte Musso ma la posizione di partenza dell'attaccante era oltre la linea dei difensori: gol quindi annullato

46' Cambio all'intervallo per l'Atalanta: Gasperini inserisce Muriel per uno spento Pasalic

46' Comincia la ripresa

Primo tempo

45' + 2' Finisce qui la prima frazione di gioco: Roma in vantaggio 1-0 grazie al gol di Abraham

45' L'arbitro assegna 2' di recupero

42' Calcio di punizione di Koopmeiners respinto dalla barriera

32' IL VANTAGGIO DELLA ROMA! Zaniolo verticalizza per Abraham che, tutto solo a tu per tu con Musso, lo trafigge per l'1-0 dei giallorossi

30' Altro tentativo di Zaniolo da fuori area: il sinistro dell'attaccante è però debole e Musso blocca facilmente

25' Primo squillo dell'Atalanta: Freuler calcia da fuori area, tiro centrale parato da Rui Patricio

18' Ci prova Zaniolo con una conclusione di potenza dalla distanza, ancora Musso para senza problemi

15' Tentativo di Lorenzo Pellegrini da posizione defilata, blocca Musso in tuffo

9' Ammonito Cristante tra i giallorossi

3' Subito occasione per la Roma: colpo di testa di Mancini da calcio d'angolo ma Musso è super e con un gran colpo di reni salva in corner

1' Inizia il match

Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (83' Ibanez), Pellegrini (83' Oliveira), Cristante, Mkhitaryan, Zalewski (62' Vina); Zaniolo (74' Veretout), Abraham (83' Felix). A disp.: Fuzato, Perez, Maitland-Niles, Diawara, Bove, El Shaarawy. All.: Mourinho (in panchina Foti).

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino (81' Djimsiti), Zappacosta (20' Pezzella); De Roon, Freuler; Miranchuk, Koopmeiners (60' Malinovskyi), Pessina (59' Boga); Pasalic (46' Muriel). A disp.: Rossi, Sportiello, Maehle, Mihaila, Scalvini, Cittadini. All.: Gasperini

ARBITRO: Massa

MARCATORI: 32' Abraham (R)

ESPULSI: 94' De Roon (A). 95' Mkhitaryan (R)

AMMONITI: Cristante, Abraham, Kumbulla, Ibanez, Demiral (R), Malinovskyi (A)

RECUPERO: pt 2', st 5'

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Atalanta, in programma alle 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN. La cronaca live testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.