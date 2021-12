Diretta Real Madrid-Inter dalle 21: probabili formazioni e dove vederla

Sicura del passaggio del turno, l'Inter di Simone Inzaghi si presenta a Madrid per assaltare il primo posto nel girone. "Basterà" battere la squadra di Ancelotti, ai nerazzurri, per chiudere davanti a tutti. E la sensazione, comunque, è che questa squadra, in questo momento, abbia nelle corde il colpaccio. Il momento di forma è straordinario - anche per i Blancos, a dire il vero - e allora pensare in grande non costa nulla. Soprattutto dopo la prova di forza dell'Olimpico contro la Roma. L'ex tecnico della Lazio manderà in campo i migliori: ci crede, Simone, alla possibilità di tornare a casa con una vittoria di prestigio. E avrà anche un pensiero in meno, visto che tra i madrileni non ci sarà Benzema. Fischio d'inizio alle 21.

Real Madrid-Inter, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 2 Carvajal, 3 Militao, 4 Alaba, 23 Mendy; 8 Kroos, 14 Casemiro, 10 Modric; 11 Asensio, 16 Jovic, 20 Vinicius. All.: Ancelotti.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro. All.: S.Inzaghi.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Real Madrid-Inter, gara valida per l'ultimo turno della fase a gironi della Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Santago Bernabeu di Madrid e sarà visibile in diretta su Sky Sport Action, Sky 253 e Mediaset Infinity. In streaming, la gara di stasera, sarà possibile vederla anche tramite il servizio Sky Go - riservato agli abbonati Sky - oppure con un abbonamento a Now Tv, che permette di acquistare i contenuti anche con un pass giornaliero, settimanale o mensile.