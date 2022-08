Diretta Parma-Bari ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Come l'anno scorso, poi finito in maniera deludente, il Parma parte per cercare la promozione in Serie A. La prima è in casa contro un avversario difficile. C'è infatti una neopromosso come il Bari, che punta sulla carta ad una salvezza tranquilla ma che ha costruito un organico di tutto rispetto per la categoria così mostrato già in Coppa Italia. Padroni di casa che partono leggermente favoriti, ma i pugliesi venderanno cara la pelle. Ma ecco le probabili formazioni di Parma-Bari e tutte le informazioni su dove vedere la diretta in tv e streaming

Segui Parma-Bari in diretta

Probabili formazioni Parma-Bari

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Coulibaly; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Mihaila; Inglese. All. Pecchia

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Moro – Garzelli

IV: Giordano

VAR: Paterna

AVAR: Imperiale

Dove vedere Parma-Bari in tv e streaming

Parma-Bari, la prima partita del campionato di serie B stagione 2022/23, sarà visibile su Sky (canali Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251), su DAZN e sull'app di Helbiz Live, ovviamente attivando prima l'account. La partita sarà disponibile in diretta testuale su IlMessaggero.it