Diretta Napoli-Spezia 0-0: ci provano Kvaratskhelia e Raspadori, si salva la difesa ospite

Napoli-Spezia apre il programma della sesta giornata di Serie A. Gli azzurri tornano al Diego Armando Maradona dopo il netto successo in Champions League contro il Liverpool (4-1) e cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato con uno sguardo alla prima posizione in classifica, occupata dall'Atalanta e distante soltanto due punti.

Il calendario dello Spezia ha già riservato ai liguri due trasferte impegnative, contro Inter e Juventus, entrambe fuori casa, dalle quali gli uomini di Gotti non hanno ricavato punti: Napoli potrebbe essere la città del riscatto e i precedenti delle due passate stagioni sono in perfetta parità: due vittorie a testa, entrambe ottenute dalla squadra ospite.

Star del momento, il georgiano Kvaratskhelia: ha segnato quattro gol nelle sue prime cinque gare in Serie A: qualora andasse a bersaglio con lo Spezia, diventerebbe il secondo giocatore più veloce del Napoli nell'era dei tre punti a vittoria ad arrivare a cinque reti nel massimo torneo. Meglio di lui sono Edinson Cavani.

Segui qui la diretta di Napoli-Spezia

Le formazioni ufficiali

Napoli, 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Spezia, 3-5-2: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

Dove vederla

La partita è in diretta sulla app di DAZN e su Zona DAZN, disponibile al canale 215 del telecomando Sky.