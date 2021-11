Diretta Marsiglia-Lazio 1-2, palo dei padroni di casa con Under

Dopo le polemiche per come in Francia hanno trattato i tifosi biancocelesti, che stasera a Marsiglia non ci potranno essere, la Lazio di Maurizio Sarri è chiamata a fare risultato per rimanere, almeno, al secondo posto in classifica. Il dubbio più importante è quello che riguarda Ciro Immobile: l'attaccante ieri è partito con la squadra ma non si sa ancora se scenderà in campo dal primo minuto. Al suo posto è pronto Muriqi, supportato da Felipe Anderson e da Pedro. Gioca Luis Alberto, con Milinkovic inizialmente in panchina. Occhio però alla squadra di Sampaoli, che ha elementi importanti che possono deciderla in qualsiasi momento. Arbitra lo spagnolo Sanchez.

SEGUI LA DIRETTA DI MARSIGLIA-LAZIO

SECONDO TEMPO

70' - Giallo anche per Felipe Anderson

61' - Ci riprova il Marsiglia: il cross di Under indirizzato a Milik si stampa sul palo. Niente da fare per i francesi

59' - Partita bella ora quella tra Marsiglia e Lazio: a provarci sono i padroni di casa, i biancocelesti riescono ad arginare il forcing della squadra di Sampaoli

58' - Ancora Lazio: Milinkovic dà un cioccolatino sui piedi a Immobile che viene chiuso bene dalla difesa del Marsiglia

56' - Campo aperto, adesso, per la Lazio di Sarri: Pedro dalla destra costruisce e cerca Milinkovic sul lato opposto, il serbo riceve e scarica su Felipe Anderson che non trova spazi e ripassa la palla al numero 21 che trova Cataldi dal limite dell'area: il centrocampista ci prova, ma la palla finisce alta sopra la traversa

55' - Primo cambio anche per Sampaoli: dentro Harit fuori Karima

53' - Milinkovic, appena entrato in campo, ci prova: il suo tentativo non inquadra lo specchio della porta. Il serbo si trovava comunque in posizione di fuorigioco

52' - Doppio cambio per la Lazio: dentro Cataldi e Milinkovic per Leiva e Basic

49' - Ciro Immobile ancora di più nella storia della Lazio: l'attaccante biancoceleste supera Piola nella conta dei gol con la maglia dei romani - ora sono 160. Il capitano approfitta di un errore del Marsiglia e con un piattone spiazza Pau Lopez sul secondo palo

48' - Payet riceve da Milik, ma il tentativo del centrocampista del Marsiglia è troppo timido: Strakosha blocca senza problemi

46' - Squadre di nuovo in campo a Marsiglia: nessun cambio per i due allenatori

PRIMO TEMPO

50' - Dopo il tentativo di Pedro dal limite dell'area, Felipe Anderson pareggia i conti. In un primo momento, si alza la bandiera del guardalinee, ma un consulto con il Var decreta l'1-1 dei biancocelesti

49' - Immobile riceve da Basic in area, il capitano della Lazio prova a sfondare, ma viene chiuso dalla difesa del Marsiglia che non consente al biancoceleste di trovare Pedro

48' - Payet riceve palla dalla destra, il capitano dei padroni di casa non inquadra lo specchio della porta

46' - Sanchez richiama i tifosi del Marsiglia per il lancio di oggetti in campo

45' - Cinque minuto di recupero concessi dall'arbitro spagnolo

44' - Anche Immobile finisce nel taccuino dell'arbitro: giallo per il capitano della Lazio

36' - Cartellino giallo anche per Pedro per un'entrata sulla gamba di un avversario

33' - Milik non sbaglia dal dischetto e porta in avanti il Marsiglia: Strakosha intuisce, ma il tiro è troppo angolato per il portiere della Lazio

31' - Dopo essere andato a rivedere l'azione, l'arbitro concede il rigore ai padroni di casa e ammonisce il difensore centrale della Lazio

29' - Check del Var per un possibile calcio di rigore per il Marsiglia per un braccio in area di Acerbi su Milik

26' - Sarri costretto al cambio: Lazzari non ce la fa, c'è Marusic

18' - Grande riflesso di Strakosha, che riesce a salvare il risultato della Lazio a Marsiglia: sul colpo di testa di Milik, il portiere biancoceleste è attento e devia

16' - Primo squillo anche per la Lazio con Immobile

13' - Payet ci prova da punizione dalla distanza, il suo tiro, intuito da Strakosha, finisce di poco alto sopra la traversa della porta difesa dal portiere albanese

1' - Tutto pronto a Marsiglia per la gara di ritorno di Europa League tra la Lazio e i padroni di casa dell'Olympique, guidati da Jorge Sampaoli

Marsiglia-Lazio, le formazioni ufficiali

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara; Under, Payet, Lirola; Milik. All. Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita sarà in diretta dalle ore 21.00 e sarà visibile via satellite su Sky. In streaming invece potrà essere seguita su Sky Go e Now Tv per quanto riguarda l'offerta Sky, o su Dazn su tutti i dispositivi che supportano l'app. Su entrambi i servizi il match sarà anche all'interno di Diretta Gol/Zona Gol.