Diretta Manchester United-Atalanta ore 21.00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Ci arriva da prima del girone l'Atalanta di Gasperini alla sfida di questa sera all'Old Trafford. Ci arriva anche con la consapevolezza di poter riuscire nell'impresa. Anche perché, i rossi di Manchester, non è che se la passino tanto bene. Solskjaer, anche ieri in conferenza stampa, ha parlato della pressione che ha addosso dopo gli ultimi risultati tutt'altro che positivi. Si gioca tanto il tecnico norvegese e Gasp spera di dare uno scossone - che potrebbe essere anche l'ultimo - alla panchina dei Red Devils. Ci sarà Ronaldo dal primo minuto: il portoghese ritrova l'Italia dopo l'addio alla Juventus. I nerazzurri invece si affideranno a Zapata lì davanti, che domenica scorsa contro l'Empoli ha toccato "quota 100" in Serie A.

SEGUI LA DIRETTA DI MANCHESTER UNITED-ATALANTA

Manchester United-Atalanta, le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles; Pogba, McTomina; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskiaer

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

Dove vederla in tv e diretta streaming

Manchester United-Atalanta dell'Old Trafford di mercoledì 20 ottobre alle 21 verrà trasmessa in diretta tv su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). In streaming invece sarà possibile seguirla tramite l'applicazione Sky Go, che permette agli abbonati di seguire i match live tramite i propri dispositivi mobili, o anche su Now Tv, il servizio esterno di Sky che permette, sempre tramite un abbonamento, di acquistare dei pass giornalieri, settimanali e anche mensili per accedere ai contenuti della tv satellitare.