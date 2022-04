Spettacolo e gol: Manchester City-Real Madrid finisce 4-3

Tutto pronto per la prima grande semifinale di Champions League 2021/22. Manchester City-Real Madrid, Guardiola-Ancelotti. La prima sfida europea sembra molto più equilibrata rispetto a Liverpool-Villarreal. Pep Guardiola e Carlo Ancelotti sono consci della prova che li aspetta, col primo che deve anche tener conto del fronte Premier League, dove i Reds non mollano, mentre l'italiano è ormai certo del trionfo in Liga, ma la corazzata inglese parte con i favori del pronostico. Ma andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv.

Segui Manchester City-Real Madrid in diretta

Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (3-5-2): Ederson; Ruben Dias, Laporte, Aké; Mahrez, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Zinchenko; Foden, Sterling. All.: Guardiola



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti

Dove vedere Manchester City-Real Madrid

Il fischio di inizio di Manchester City-Real Madrid, andata della semifinale di Champions League, è fissato per le ore 21 all'Etihad Stadium di Manchester, Inghilterra. La semifinale di andata di Champions League sarà visibile in diretta su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Canale 251. Inoltre, per gli iscritti al sito, sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Now e sulla piattaforma Sky Go. La partita sarà raccontata in diretta testuale su ilmessaggero.it