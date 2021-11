Diretta Lokomotiv-Lazio 0-0. Biancocelesti vicini al vantaggio su sviluppo di corner

«L'Europa così è un problema» ha detto Sarri alla vigilia. Che se la prende con i calendari Uefa e Fifa per i troppi impegni ravvicinati. Ma la sua Lazio, contro la Lokomotiv, non può sbagliare se vuole andare avanti in Europa League.

Segui in diretta Lokomotiv Mosca-Lazio

PRIMO TEMPO

24' - La Lokomotiv si salva sulla linea di porta su sviluppo di corner

23' - Maradishvili ci prova con un tiro dal limite dell'area, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta

20' - Giallo anche per Zaccagni

19' - Bel due-uno tra Felipe Anderson e Luis Alberto sulla fascia destra, il cross del brasiliano viene intercettato dal portiere della Lokomotiv Mosca

15' - Anche Nenakhov si prende il giallo per una brutta entrata

13' - Acerbi, da sviluppo di calcio d'angolo, impegna il giovane portiere Khudiakov che non si fa sorprendere dal centrale della Lazio

1' - Prima ammonizione del match a 50 secondi dal fischio d'inizio: Kamano finisce presto nel taccuino dell'arbitro per un'entrata su Luiz Felipe

1' - Tutto pronto a Mosca per la partita di Europa League

Lokomotiv-Lazio, le formazioni ufficiali

LOKOMOTIV (4-3-3): Khudiakov; Nenakhov, Jedvaj, Murilo, Rybus; Maradishvili, Barinov, Beka Beka; Rybchinskii, Lisakovich, Kamano. All. Gidsol

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto; Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Lokomotiv-Lazio sarà visibile per gli abbonati Sky e DAZN. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport al canale 252 del satellite e anche su Sky Sport Uno (canale 201). Essendo evento i cui diritti sono gestiti anche da Sky, la partita sarà visibile anche sulle app di streaming Sky Go (riservata agli abbonati al satellitare) sia su NOW. La partita di oggi inoltre, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando.