Diretta Croazia-Marocco: in palio il terzo posto al Mondiale. Modric può lasciare la Nazionale

Non rimane che la consolazione terzo posto per Croazia e Marocco, le due semifinaliste deluse, impegnate nel loro ultimo atto di Qatar 2022. Il ct croato non sottovaluta la prova: "Ci siamo arresi solo a un fuoriclasse come Messi, il terzo posto è importante, e la medaglia di bronzo pesa, ho il massimo rispetto per il Marocco, una delle sorprese più grandi. Giocherà solo chi è pronto al 100%". Potrebbe essere l'ultima gara di Modric con la nazionale, e se oggi scenderà in capo sarà il primo over 37 a partecipare ad almeno sette partite di un Mondiale. Regragui rimpiange ancora il rigore non assegnato dall'arbitro messicano Ramos per il fallo di Theo Hernandez s Boufal (sanzione invertita) e non nasconde l'amarezza: "È una partita fastidiosa da giocare, gestire una delusione è sempre complicato". Mancheranno sicuramente Saiss e Agured

Le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Kovacic, Majer; Pasalic, Kramaric, Perisic.

MAROCCO (4-1-4-1): Bono; Hakimi, El Yamiq, Benoun, Attyat Allah; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri

Dove vedere Croazia Marocco in tv e streaming

La partita tra Croazia e Marocco con calcio d'inizio alle ore 16 al Khalifa International Stadium di Doha sarà trasmessa in tv su Rai Uno e in streaming su RaiPlay. Diretta testuale su ilmessaggero.it