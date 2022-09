Diretta Lazio-Napoli alle 20:45, le formazioni ufficiali: Sarri sceglie Luis Alberto, Spalletti con Lozano

Prosegue il programma del grande sabato di Serie A. Dopo Fiorentina-Juventus e Milan-Inter, è il turno di Lazio-Napoli. I biancocelesti proveranno a ripetere il successo di una settimana fa all'Olimpico, quando sono riusciti a superare l'Inter per 3-1. Gli azzurri vengono da due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Lecce e non collezionano tre pareggi di fila dal dicembre 2014. Occhi puntanti sul grande ex dell'incontro, Maurizio Sarri: 114 partite di Serie A sulla panchina del Napoli, con la media punti più alta per un tecnico dei partenopei nella storia della competizione. L'allenatore della Lazio ha perso tutte le ultime tre sfide di campionato contro la sua ex squadra. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 20:45.

Segui qui la partita in diretta

Lazio-Napoli, formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Lazio-Napoli

La partita tra Lazio e Napoli sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Sarà visibile per gli abbonati sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per gli abbonati a DAZN e a Sky la partita sarà visibile sul proprio televisore anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e sul canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile con una spesa aggiuntiva mensile di 5 euro. L'incontro sarà trasmesso anche da Sky Sport, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport calcio. Live testuale su questa pagina.