Diretta Lazio-Bologna 0-1: Zaccagni vicinissimo al pari col destro dal limite, dentro Luis Alberto

Debutta contro il Bologna all'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri. Che ieri in conferenza stampa ha risposto alla "provocazione" di Mourinho sul fatto che i biancocelesti abbiano speso la bellezza di 39 milioni di euro sul mercato:«Il secondo posto per la Roma sarebbe una delusione» ha detto l'allenatore, ricordando che la sua squadra ha fatto degli investimenti più che degli acquisti. Insomma, nella Capitale è già derby. E prima della Roma che giocherà a Salerno, in campo ci scende la Lazio che deve sicuramente dimostrare qualcosa. Sarri ieri ha sorpreso tutti inserendo in lista anche Acerbi che rimane sempre in uscita, ma di possibilità di vedere in campo il difensore non ce ne sono. Dall'altro lato Mihajlovic si affiderà ad Arnautovic lì davanti nonostante le voci di mercato che lo vedono in partenza.

APPROFONDIMENTI SERIE A Lazio, Sarri risponde a Mourinho: «Per la Roma il secondo posto... LA SORPRESA Lazio, novità dalla lista per la Serie A: presenti anche i... ROMA Lazio, ecco Luìs Maximiano, il nuovo portiere per Sarri: le... SERIE A Allegri punge subito la Juve: «Troppi trionfalismi, nessuno ci...

SECONDO TEMPO

65' Due cambi per il Bologna. Ma uno soprattutto per la Lazio: è il momento di Luis Alberto che prende il posto di Cataldi.

63' Grande occasione per la Lazio, col destro di Zaccagni deviato in maniera decisiva da Schouten in calcio d'angolo.

60' Destro di Milinkovic dai 25 metri. Pallone alto. Come i ritmi, che in questo momento si sono alzati in maniera importante.

58' Ammonito anche Sarri per proteste. Clima in questo momento incanescente dentro il campo.

55' Calcio d'angolo che non regala frutti alla Lazio. Battuto dopo un battibecco tra Patric e Medel. Partita che si sta innervosendo.

53' Punizione di Cataldi, pallone che arriva a Immobile sul secondo palo che rimette in mezzo. Un batti e ribatti e poi calcio d'angolo per la Lazio.

46' Via alla ripresa.

PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo. Avanti il Bologna grazie al rigore di Arnautovic. Espulso Maximiano dopo 5 minuti, poi è Soumaoro a prendersi due gialli in pochi minuti sul finale. Il secondo tempo si giocherà in parità numerica.

48' Doppio giallo in pochi minuti per Soumaoro, che lascia anche il Bologna in dieci uomini. Il secondo tempo la squadra di Sarri lo giocherà in parità numerica.

45' Saranno cinque i minuti di recupero.

44' Sansone vicino al raddoppio. Decisamente in discesa adesso la partita per la squadra di Mihajlovic. Gran palla di Soriano e destro dell'attaccante che si perde a lato.

39' Ammonito l'attaccante austriaco, che dopo il gol eccede nell'esultanza. E si accende un parapiglia.

38' GOL BOLOGNA: Arnautovic dagli undici metri è freddissimo. Spiazzato Provedel e Bologna avanti.

37' Rigore confermato. Ed è netto il fallo di Zaccagni.

35' Rigore per il Bologna. Sansone anticipa Zaccagni che non s'accorge dell'arrivo dell'avversario alle spalle. Il tocco c'è. Anche se l'arbitra sta discutendo con il Var.

31' Momento piatto della partita. Il Bologna sta cercando di alzare il proprio baricentro, ma la Lazio non concede nulla. Fino ad ora solamente un'occasione da segnalare, quella di De Silvestri che ha visto pronto Provedel.

26' Squadre ferme a centrocampo per il cooling break. All'Olimpico fa caldo.

24' Dopo il rosso per Maximiano, primo giallo della partita. Se lo becca Sansone.

20' Grande occasione per il Bologna: Arnautovic in mezzo trova De Silvestri liberissimo a destra e lo serve dentro l'area: l'esterno ci prova a botta sicura, ma è provvidenziale Provedel che col corpo respinge la sfera.

18' Al momento tiene assai bene il campo la Lazio, che non sembra essere con l'uomo in meno. La squadra di Sarri ha in mano il pallino del gioco e il Bologna al momento soffre a destra, con Lazzari che affonda dove Felipe Anderson gli lascia lo spazio.

14' Grande occasione per Immobile, spedito in porta da Milinkovic. Il mancino dell'attaccante è preciso, sul secondo palo, ma Skorupski tocca col piede quel tanto che basta per deviare in angolo.

10' Marusic con personalità, destro dal limite. Ancora Skorupski che blocca.

9' La punizione dal limite per il Bologna è battuta dal mancino Lykogiannis: sfera alta.

6' ROSSO PER MAXIMIANO: la partita cambia subito. Ed è un errore grave quello di Maximiano, che su un pallone lungo si prende un rischio enorme facendo una valutazione sbagliata. Dopo qualche minuto l'intervento del Var e la decisione dell'arbitro che espelle il portiere. Esordio amarissimo, dentro Provedel che prende il posto di Basic.

5' Azione intraprendente di Lazzari, che poi trova la palla per l'inserimento di Basic, che non riesce a controllare la sfera.

4' Buona avvio della squadra di Sarri, che gira il pallone con velocità e cerca il pressing alto nel momento in cui il Bologna lo recupera.

1' Parte forte la Lazio, e trova la prima conclusione nello specchio della porta con Basic. Skorupski blocca senza problemi.

1' Iniziata la partita all'Olimpico, il primo pallone lo muove la squadra di Sarri.

All'Olimpico è quasi tutto pronto. Le squadre in campo. Tra poco la Lazio farà il proprio debutto in campionato conro il Bologna.

Segui Lazio-Bologna in diretta

Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La gara tra Lazio e Bologna, in programma questo pomeriggio alle 18,30 allo stadio Olimpico di Roma, sarà possibile seguirla in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basterà collegarsi al sito oppure scaricare l'applicazione sul proprio cellulare o sulla propria smart tv. Nel secondo basterà collegarsi ai canali scelti che sono Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251). In streaming, oltre che su Dazn, la partita potrà essere seguita anche tramite l'applicazione Sky Go oppure grazie al servizio Now Tv.