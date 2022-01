Live Juventus-Napoli 0-0: Rrahmani, Lobotka e Zielinski in campo nonostante la quarantena

A Torino si gioca il big match tra Juventus e Napoli: la squadra di Allegri cerca il successo per scalare la classifica, i partenopei in totale emergenza a causa del Covid-19 a caccia del blitz esterno per non staccarsi dalla vetta. Nell'undici titolare del Napoli che sfiderà la Juventus ci sono anche Rrahmani, Zielinski e Lobotka. I tre calciatori, messi in quarantena dall'Asl di Napoli 2 perché sprovvisti della terza dose e a contatto con soggetti positivi, partiranno dal primo minuto nella gara dell'Allianz Stadium.

Primo tempo

15' - Occasione Juve: Chiesa si fa metà campo da solo prima di scaricare un violento sinistro che finisce sul fondo non di molto

10' - Sussulto Napoli: Insigne, tutto solo al limite, tenta la conclusione di prima al volo senza però trovare lo specchio della porta

9' - Juventus ancora in avanti: Chiesa lancia Rabiot che entra in area ma, disturbato, col sinistro spedisce solo sull'esterno della rete

4' - Brivido Juve! Calcio d'angolo dalla sinistra, McKennie salta più in alto di tutti ma di testa non trova la porta di un soffio

1' - Si parte, il calcio d'inizio è della Juve.

«Se c'è un provvedimento, va rispettato. Quindi i tre giocatori che l'Asl di competenza ha messo in quarantena ( Zielinski, Rrhamani e Lobotka, ndr) perché hanno avuto contatti con soggetti positivi al Covid, non essendo in possesso di Super Green Pass, non possono scendere in campo e devono restare in stato di isolamento per il tempo stabilito». Lo precisa il direttore generale dell'Asl Città di Torino Carlo Picco, raggiunto telefonicamente dall'ANSA. Zielinski, Rrahmani e Lobotka sono arrivati a Torino con il resto della squadra per la partita in programma questa sera contro la Juventus, ma devono stare in isolamento, per decisione dell'Asl Napoli 2, in quanto sono considerati contatti di positivi senza terza dose. «Il provvedimento va applicato, ma non siamo gendarmi. Non spetta a noi vigilare sull'applicazione - aggiunge Picco - Se poi qualcuno viola il provvedimento spetta all'autorità competente intervenire».

Tabellino

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. A disposizione: Perin, De Sciglio, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Dybala, Kean. All.: Allegri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Petagna. All.: Spalletti (in panchina Domenichini)

Dove vedere Juventus-Napoli

La partita si giocherà da programma all'Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su tv e streaming da DAZN.