Inter in finale di Coppa Italia: 3-0 al Milan, decide un super Lautaro Martinez

Nel segno di Lautaro Martinez. Una doppietta dell’argentino regala all’Inter la vittoria nel primo derby stagionale e la finale di Coppa Italia, l’11 maggio all’Olimpico di Roma. È un successo con vista sullo scudetto, in quanto in campo ci sono le prime due della classe. Il Milan recrimina per il gol annullato a Bennacer, nella ripresa, per un fuorigioco di Kalulu che ostacola la visuale ad Handanovic al momento della conclusione dell’algerino.

APPROFONDIMENTI SPORT Inter-Milan, il ritorno della semifinale di Coppa Italia COPPA ITALIA Inter-Milan, Inzaghi: «Dobbiamo usare gli episodi per vincere.... LA SFIDA Inter-Milan, in palio la finale di Coppa Italia. Pioli: «Il...

Resta la bella vittoria dell’Inter e il primo successo nella stracittadina milanese per Simone Inzaghi. Mentre i rossoneri reagiscono sì, ma sbagliano tanto in fase offensiva. Che è poi la problematica del Diavolo nelle ultime settimane. Pronti via, Darmian crossa in area per Lautaro Martinez, Tomori non chiude, l’argentino al volo segna. Giusto per chiarire le cose che l’Inter non vuole fare da spettatore. Anzi, continua ad attaccare per trovare il raddoppio, rischiando qualcosa quando il Milan reagisce. Handanovic para su Rafael Leao e Saelemaekers, poi è Perisic a salvare sulla linea su un’iniziativa di Theo Hernandez, ma 60 secondi dopo Correa si inventa un gran passaggio per Lautaro Martinez, bravissimo con uno scavetto a trafiggere Maignan. È il 2-0 ed è quasi il colpo del ko. Nella ripresa il Milan inizia meglio, accorcia con Bennacer, il Var interviene e l’arbitro Mariani annulla. E cala il sipario sui tentativi rossoneri. Perché poi segna Gosens. Passa l’Inter, che dà un segnale importante anche sulla corsa scudetto.