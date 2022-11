Diretta Inghilterra-Usa 0-0, formazioni ufficiali: Kane guida l'attacco inglese, McKennie titolare

Una prova convincente, di quelle che danno fiducia per il proseguo: l'Inghilttera di Southgate è pronta a scendere in campo per la seconda partita del proprio Mondiale e affronta gli Usa, che dopo il pareggio all'esordio sono quasi obbligati a vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione. Ora, vedendo quello che è stato, non appare difficile ipotizzare una vittoria della squadra che in attacco verrà guidata da Kane. L'attaccante del Tottenham è stato l'unico a non segnare nella goleada contro l'Iran. E uno come lui, capocannoniere dell'ultima edizione, non vuole di certo rimanere così tanto indietro. Insomma, si prospetta quasi una serata semplice per i Tre Leoni. Che metterebbero in cassaforte la qualificazione.

PRIMO TEMPO

Tutto pronto per l'inizio della partita. Stanno entrando in campo le squadre.

Inghilterra-Usa, le probabili formazioni

IINGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

USA (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Pulisic

Inghilterra-Usa, dove vederla in diretta tv e in streaming

Inghilterra-USA è un match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022 ed è in programma venerdì alle 20:00 all’Al-Bayt Stadium di Al Khawr. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 HD del digitale). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Per assistere alla partita da smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito. Tutti gli incontri dei campionati del mondo di Qatar 2022 sono un’esclusiva della Rai. Diretta testuale su IlMessaggero.it