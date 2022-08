Diretta Verona-Napoli ore 18.30, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

È un Napoli ancora incompleto, rinnovato in parte, da rinnovare ancora quello che parte con l'obiettivo di tre punti a Verona. La testa è però allo sprint finale del mercato, con i tifosi che sognano Raspadori, Simeone, Navas e Ndombele. Insomma, una vittoria serve tantissimo, soprattutto per gli entusiasmi, ma il rafforzamento è necessario se si vuole competere con le big del campionato.

Si apre così la stagione della squadra di Spalletti che sa che Napoli schierare, con il suo 4-3-3, ma vuole una rosa completa per giocarsi al meglio la corsa al top del campionato e la stagione in Champions League. Il tecnico azzurro, che lo scorso anno esordi vincendo le prime nove di Serie A, punta sui nuovi Kim Min-Jae e Kvaratskhelia, il primo sudcoreano pronto all'esordio al posto di Koulibaly, e il georgiano al posti di Insigne, per suggerire Osimhen.

Hellas Verona-Napoli, probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Tameze, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Dove vedere Verona-Napoli in tv e streaming

Verona-Napoli, gara valida per la 1ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN. Potrete seguire la partita in diretta testuale anche sul sito ilmessaggero.it.