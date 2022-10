Diretta Fiorentina-Lazio: Marcos Antonio dal 1' con Vecino. Immobile fa 300 in A

La gara tra Fiorentina e Lazio chiuderà la nona giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in campionato contro l'Atalanta, i viola hanno ripreso a vincere in Conference League, oggi nella sfida contro i biancocelesti cercheranno di sovvertire i precedenti dai quali sono usciti vittoriosi solo una volta nelle ultime 10 sfide di Serie A (2N, 7P), un 2-0 l’8 maggio 2021, grazie ad una doppietta di Dusan Vlahovic. Per la squadra di Sarri il periodo è favorevole, di recente sono arrivate tre vittorie fila in Serie A per la prima volta da quando il tecnico toscano è alla guida del club e senza mai subire reti: solo nel 2001/02 (cinque) i biancocelesti ne avevano incassato così poche dopo le prime otto partite stagionali. Italiano sceglie il trio Bonaventura - Amrabat - Mandragora a centrocampo, davanti si affida a Kouamé. Rientra Igor, non Barak. Nell'undici di Sarri Vecino gioca con Marcos Antonio. Giornata speciale per Ciro Immobile: sarà la sua presenza numero 300 in A.

19:50 Allo stadio anche Matteo Berrettini, noto tifoso Viola, che oggi ha ricevuto le chiavi della città

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouamè.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Fiorentina-Lazio in tv e streaming

Sarà possibile seguire il match su Sky a partire dalle 20:45, attraverso i canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 dl satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Diretta in streaming su DAZN, visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sul sito del Messaggero.