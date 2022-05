Diretta Empoli-Salernitana ore 15, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L’Empoli arriva a questa sfida con la mente sgombra, avendo conquistato matematicamente la salvezza con tre giornate d’anticipo. I toscani avranno voglia di rifarsi, dopo il 4-2 subito in rimonta a San Siro contro l’Inter. La Salernitana sta letteralmente volando, essendo reduce da 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite. Un rendimento che ha consentito ai granata di trovarsi attualmente fuori dalla zona retrocessione e di avere il destino nelle proprie mani. Nel 4-3-2-1 di Andreazzoli rientra dopo la squalifica Stojanovic, nella difesa a quattro posta davanti a Vicario e completata da Viti, Luperto e Parisi. Asllani torna in regia con Zurkowski e Bandinelli come interni di centrocampo. Bajrami e probabilmente Henderson sosterranno Pinamonti. Nicola risponde con il suo classico 3-5-2, ma non ha a disposizione lo squalificato Bohinen: Lassana Coulibaly si sposta dunque nella posizione di regista, con l'inserimento di Kastanos. Gyomber, Radovanovic e Fazio saranno i tre baluardi della difesa davanti alla porta difesa da Sepe. Davanti uno tra Verdi e Bonazzoli affiancherà Djuric.

Segui Empoli-Salerninta in diretta

Empoli-Salernitana, probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Ruggeri; Verdi, Djuric. All. Nicola

Arbitro: Massa

Dove vedere Empoli-Salernitana in tv e streaming

Seguiremo la partita con la diretta testuale su ilmessaggero.it. A partire dalle 15, Empoli-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Tutti gli abbonati potranno usufruire della telecronaca delle immagini dal Castellani attraverso le Smart Tv oppure attraverso gli smartphone con l'apposita app.