Diretta Cagliari-Lazio 0-2, contropiede biancoceleste concluso con la rete di Luis Alberto

Trasferta insidiosa per la Lazio in terra sarda, dove ad attenderla c'è il Cagliari che sta vivendo un momento di grande entusiasmo: la squadra di Mazzarri non perde infatti da cinque gare ed è reduce dall'importantissimo successo esterno contro il Torino. I biancocelesti invece vengono da un periodo di flessione, con l'uscita dall'Europa League e la sconfitta contro il Napoli, e cercano una vittoria che possa dare morale e punti fondamentali per la classifica. Sarri ritrova Acerbi dal 1' in difesa e affida a Pedro una maglia da titolare nel tridente completato da Immobile (che taglia il traguardo delle 200 presenze nel massimo campionato italiano e cerca l'aggancio a Piola nella classifica di gol in Serie A con la maglia della Lazio) e Zaccagni; rossoblu con Pereiro che vince il ballottaggio su Pavoletti e affianca Joao Pedro.

Segui la diretta di Cagliari-Lazio

Cronaca live

Primo tempo

45' L'arbitro assegna 2' di recupero

43' IL RADDOPPIO DELLA LAZIO! Contropiede perfetto dei biancocelesti con Luis Alberto che in spaccata anticipa un avversario e mette in rete

40' Luis Alberto cerca il gol con una conclusione dalla lunga distanza, respinta però dalla difesa dei sardi

30' Milinkovic rischia la giocata cercando l'eurogol ma la sua conclusione al volo finisce abbondantemente fuori sopra la traversa

27' I biancocelesti continuano ad attaccare, mettendo alle corde il Cagliari

18' GOL DELLA LAZIO! Dal dischetto Immobile non sbaglia e porta in vantaggio i biancocelesti: 20° gol stagionale e 143 reti con la Lazio per lui, eguagliato Piola

17' Calcio di rigore per la Lazio, dopo fallo di mano di Altare sul tiro di Luis Alberto

13' Occasione per i biancocelesti: Immobile serve Felipe Anderson in area di rigore ma l'attaccante brasiliano calcia malissimo

5' Subito pericoloso Immobile ma la conclusione ravvicinata dell'attaccante trova solo l'esterno della rete

1' Inizia il match

Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-4-2-1) - Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert; Marin, Pereiro; Joao Pedro. A disp.: Aresti, Radunovic, Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis, Obert, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Keita, Pavoletti. All.: Mazzarri

LAZIO (4-3-3) - Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Kamenovic, Patric, Hysaj, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, Basic, André Anderson, Raul Moro, Cabral, Pedro. All.: Sarri

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. di Napoli)

MARCATORI: 18' Immobile (r), 43' Luis Alberto

ESPULSI:

AMMONITI: Altare (C)

RECUPERO: pt 2',

Dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Lazio, in programma alle 20.45 allo Stadio Unipol Domus di Caglari, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (ch. 249 e 251), Sky Calcio (ch. 202 e 249) e Sky Sport 4K. La cronaca live testuale della partita sarà disponibile sul sito del Messaggero.