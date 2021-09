Diego Armando Maradona, il profilo torna attivo dopo un anno: il post è commovente

Risale a quasi un anno fa l'ultimo post di Diego Armando Maradona. Il campione argentino, scomparso il 25 novembre 2020, condivideva su Instagram i ringraziamenti per gli auguri ricevuti in occasione dei 60 anni; messaggi rivolti ai colleghi sul campo da calcio e soprattutto ai figli. A distanza di quasi un anno da allora il profilo social è tornato attivo: è comparso un post commovente.

Diego Armando Maradona, la scomparsa

Uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi è morto dopo essersi sottoposto a un'operazione al cervello. La notizia ha fatto il giro del mondo e sono scattate delle indagini. El pibe de oro sarebbe morto abbandonato a se stesso e nel degrado. L'Argentina, ma anche i tifosi del Napoli, la sua squadra del cuore, hanno pianto per lui per giorni. Con lui se ne andava una leggenda.

Diego Armando Maradona, il post

All'improvviso nelle ultime ore è apparso un messaggio sui suoi canali social. A corredo di un ritratto in bianco e nero di Maradona c'è una citazione tratta dal "Libro degli abbracci", dello scrittore uruguaiano Eduardo Galeano: «Non ci sono due fuochi uguali. Ci sono grandi fuochi, piccoli fuochi e fuochi di tutti i colori. Ci sono persone di fuoco sereno, che non si accorgono nemmeno del vento. E gente dal fuoco folle, che riempie l'aria di scintille. Alcuni fuochi, fuochi sciocchi, non si accendono né ardono. Ma altri bruciano la vita con tale passione, che non puoi guardarli senza battere ciglio, e chi si avvicina si illumina».

Sotto la citazione il testo che rimanda all'autore del post: «I tuoi figli vogliono che il tuo fuoco ineguagliabile non si spenga mai. Ecco perché manterremo attivi tuoi profili, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano, abbiano un posto dove possano renderti il ​​tributo che meriti». Si tratta di Dalma e Gianinna, le figlie avute dalla moglie Claudia Villafane, di Diego Armando Jr, avuto a Napoli da Cristiana Sinagra, e poi ancora Jana e Dieguito.