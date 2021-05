Pagelle Roma

FUZATO 8

Sembra Batman sul tiro di Luis Alberto e sul tacco di Immobile. Sì, è tutto vero. Un portiere.

KARSDORP 6,5

In avvio dà poco in fase offensiva, ma dietro regge bene. Ali aperte nella ripresa. Volatile.

MANCINI 6,5

Concentrato, si agita tra Muriqi e Immobile, tappando qua e là.

IBANEZ 5

Prima dell’infortunio, uno svarione con rischio gol.

BRUNO PERES 6,5

Il giallo precoce non lo turba, non esce sconfitto dai...

