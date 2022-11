Roma-Lazio, Zaniolo con Abraham: la probabile formazione di Mourinho per il derby

È una vigilia anomala quella che anticipa il derby di domani. Qualche foto sui social dei protagonisti che scenderanno in campo, la Supercoppa femminile tra Roma e Juventus vista a Trigoria prima della rifinitura in programma alle 16 e un regalo, quello di Maniche, a Josè Mourinho. L'ex calciatore del Porto, con il quale lo Special One ha vinto Champions e Coppa Uefa, è diventato un produttore di vino e non poteva, all'alba della stracittadina, non inviare anche un paio di bottiglie al suo amico Josè. Per stapparle magari aspetterà il triplice fischio, con la speranza che il campo dia al portoghese qualcosa per cui festeggiare. Da Trigoria, intanto, a farla da padrone è il silenzio radio. Come Sarri anche Mourinho ha scelto di non parlare, la concentrazione deve andare esclusivamente sul campo e per questo il centro sportivo è off limits già dal ieri per evitare occhi e sguardi indiscreti.

Derby, le probabili formazioni

Obiettivo non far trapelare le mosse anti Lazio e compattare un gruppo che sarà privo dei due acquisti migliori della campagna estiva. Sarebbe dovuto essere infatti il derby di Wijnaldum e Dybala (quest'ultimo potrebbe rientrare domenica prossima contro il Torino), mentre sarà Zaniolo a caricarsi la Roma sulle spalle, dopo lo show di coppa con due rigori procurati e il gol segnato del 3-1. Dunque a differenza dell'ultimo derby di campionato, vissuto interamente in panchina, quello di domani si appresta a giocarlo da titolare.

Una gara, però, che fin qui non lo ha mai visto protagonista. Zero, infatti, sono i gol segnati alla Lazio, al contrario invece sono state diverse le prestazioni sottotono contro i biancocelesti, sulle quali ha influito anche un clima di rivalità sempre particolarmente acceso visti i cori riservati alla mamma di Zaniolo da parte dei tifosi laziali e in ultimo quelli che hanno visto finire al centro della polemica anche Zaccagni e Chiara Nasti, ex fiamma di Nicolò. A lui, però, si affiderà Mourinho per supportare Abraham che invece con i derby ha sempre avuto un certo feeling, basti pensare agli 11 gol già fatti tra Premier e Serie A in questo genere di partite. Gli ultimi due proprio nella gara con la Lazio nel girone di ritorno dello scorso anno. Reti che sono anche le ultime dell'inglese in casa, almeno in campionato, e che oggi l'attaccante ha voluto ricordare con delle foto sui social. Un modo per caricarsi nonostante il periodo difficile, mentre domani a spingere il calciatore e il resto della squadra ci penserà l'Olimpico, sold out per la sedicesima volta consecutiva e pronto a sfoggiare una doppia coreografia, una studiata dalla Curva Sud e l'altra dalla società che coprirà il resto dello stadio, fatta eccezione per la Nord. In palio non solo la supremazia cittadina, ma anche un posto tra le prime quattro nella corsa Champions. Tornando alle scelte di Mourinho, davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo l'unico dubbio è tra Matic e Camara. Camara, Karsdorp, Pellegrini e Zalewski. Davanti Abraham e Zaniolo.