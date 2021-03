Inter-Sassuolo non si gioca: De Vrij e Vecino positivi al Covid, l'Ats di Milano ferma i nerazzurri

Altri due casi di Covid in casa Inter. Dopo D'Ambrosio e Handanovic, sono risultati positivi Vecino e de Vrij. Le positività salgono a quattro: ecco perché l'Ats di Milano ha predisposto il divieto di disputa della partita con il Sassuolo oltre che alla sospensione di qualsiasi attività della squadra fino a domenica 21 marzo a mezzanotte e al divieto di rispondere alle convocazioni dei nazionali.

Ecco il comunicato del club:

«FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione.

L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue:

sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa;

divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021;

divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.

Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra».

In passato erano già risultati positivi Brozovic, Skriniar, Gagliardini, Bastoni, Nainggolan (ora in prestito al Cagliari), Young, Padelli, Radu e Kolarov. Senza dimenticare Hakimi, falso positivo.